Ontwapenende Jérémy Doku: “Scoren voor de Rode Duivels? Ik besef het nog niet echt”

Eerste basisplaats, eerste goal. Anderlecht-talent Jérémy Doku (18) was niet altijd even goed tegen IJsland, maar droeg wel bij aan het doelpuntenfestival met een knappe treffer in de 5-1-zege. Na de wedstrijd gaf hij een ontwapenend interview, waarin hij ook streng was voor zichzelf. “Ik vond dat ik in de eerste helft niet echt mezelf was.”

“Ik ben heel tevreden voor mezelf, voor het team ook”, stak Doku van wal voor de camera’s van VTM. “In de eerste helft had ik het een beetje moeilijker”, was hij wel eerlijk. “Ik vond dat ik toen niet echt mezelf was. Ik wist niet goed hoe ik me moest positioneren, maar bij de rust gaf de coach me meer vertrouwen. Ik moest de bal meer opvragen en dat is in de tweede helft beter gelukt, daar kwam mijn doelpunt ook uit.”

Met zijn achttien jaar is Doku de zevende jongste doelpuntenmaker ooit voor de Rode Duivels. “Scoren voor de nationale ploeg op mijn achttiende, ik besef het nog niet echt”, lachte hij. “Al heb ik wel een paar controles gemist waarbij ik van mezelf dacht: huh? Nu ga ik mijn best doen bij Anderlecht in de competitie om er proberen volgende keer weer bij te zijn.”