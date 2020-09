Denemarken en Engeland scoren niet, Frankrijk wint heruitgave van WK-finale

In de groep van de Rode Duivels werkten Denemarken en Engeland een zoutloze partij af met een scoreloos gelijkspel als logisch gevolg. Engeland miste snelheid en creativiteit. Denemarken probeerde het tempo wat op te voeren en creëerde een aantal kansjes. Het schot van Dolberg was de beste Deense mogelijkheid, maar schampte de lat.

LEES OOK. Ronaldo bereikt nieuwe mijlpaal dankzij twee fantastische doelpunten

Naar het einde van de eerste helft toe nam Engeland het commando over, maar veel gevaar leverde dat niet op. Pas op het uur was Kane daar een eerste keer, maar de buitenspelval van de Denen deed zijn werk. In de 75ste minuut kwam Grealish, de sterspeler van Aston Villa tussen de lijnen, maar ook hij kon de overwinning voor de Engelsen niet forceren.

De Rode Duivels staan in groep 2 met 6 op 6 aan de leiding, na hun 5-1 zege tegen IJsland. Engeland, dat op de eerste speeldag nipt met 0-1 won van de IJslanders, is tweede met 4 punten. Daarna volgen Denemarken (1) en IJsland (0).

Frankrijk wint heruitgave van WK-finale

In het Stade de France vielen dinsdag zes doelpunten in een herhaling van de WK-finale van 2018. Voorbij het kwartier kwam Kroatië op voorsprong via Lovren (17.). Vlak voor rust keerden Les Bleus het tij. Na de goal van Griezmann (43.) en een owngoal van Livakovic (45.+1) gaf het scorebord 2-1 aan bij de rust in het voordeel van de wereldkampioen. Tien minuten ver in de tweede helft bracht Brekalo (55.) de score in evenwicht. De troepen van Didier Deschamps lieten zich echter de kaas niet van het brood eten. Upamecano (65.) en Giroud (77.), vanaf de strafschopstip, stelden de Franse driepunter veilig.

Dankzij zijn goal komt Antoine Griezmann in de top vijf van meest trefzekere spelers in de geschiedenis van Les Bleus. De aanvaller deelt met 31 goals de vijfde plaats met Zinédine Zidane.

Bij de Fransen mocht Eduardo Camavinga in de tweede helft invallen. Met 17 jaar, 9 maanden en 29 dagen is hij de jongste Franse international in meer dan een eeuw. Enkel Julien Verbrugghe (in 1906) en Maurice Gastiger (in 1914) waren jonger. In groep 3 gaan Portugal en Frankrijk aan de leiding met 6 op 6. Zweden en Kroatië konden nog geen punten sprokkelen.

GOAL | Dejan Lovren brengt Kroatië met een heerlijke actie op voorsprong! ????



0??-1?? #FRACRO pic.twitter.com/NRPXClMEIw — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 8, 2020