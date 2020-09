Vanaf dit weekend met z’n allen weer naar het voetbal: hoeveel fans mogen waar binnen?

Meer dan 30.000 supporters zijn vanaf dit weekend weer aan het feest in de voetbalstadions. Eindelijk mogen ze hun ploeg weer fysiek aanmoedigen. Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) keurde gisteren de protocollen van Anderlecht, KV Kortrijk, Club Brugge en STVV goed. De andere Vlaamse clubs weten vandaag of morgen meer. Standard spant alvast de kroon met 10.000 toegelaten fans.

Na vier speeldagen in het nieuwe seizoen mogen de fans de lege stadions dus opnieuw opfleuren. Maar uiteraard niet zomaar. Alles verloopt coronaproof en daarom moeten de clubs via protocollen in detail ...