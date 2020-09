“Ik zie Ronald Koeman er bij Barcelona een ‘Messi plus tien’-verhaal van maken, en dan kan hij zomaar de titel pakken”

Chapeau voor trainers die challenges durven aan te gaan. Ronald Koeman had nog enkele jaren op zijn gemak kunnen zitten als Nederlands bondscoach, maar hij koos toch voor Barcelona. Een stap waarvan velen zich afvragen of het geen zelfmoord is, gezien de crisis waarin Barça zich bevindt. Het zou inderdaad zelfmoord kunnen zijn. Maar toch schat ik de kans groter dan vijftig procent dat Koeman er slaagt. Omdat de situatie moeilijk is, maar niet dramatisch. Het niveauverschil met Real Madrid – een arme kampioen – was echt niet groot, en al die andere Spaanse clubs zijn toch ook niet geweldig.