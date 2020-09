Antwerpen / Berchem - AG Real Estate, de vastgoedtak van AG Insurance, koopt voor 270 miljoen euro een deel van het kantorencomplex Post X aan het station van Berchem. Het is de grootste Antwerpse vastgoedtransactie ooit, schrijft De Tijd woensdag.

De Antwerpse vastgoedontwikkelaar Eric De Vocht (Iret Development) doet een gouden zaak met de deal. In 2007 kocht hij de site van het voormalige postsorteercentrum aan het station van Berchem voor 22 miljoen euro. De overheden waren toen blij dat er eindelijk een oplossing was voor wat steeds meer een stadskanker was geworden.

De site is ondertussen volledig verhuurd aan bedrijven als Proximus, KPMG, EY, ABN AMRO en Arcadis. Syntra organiseert er opleidingen. Er is ook een driesterrenhotel (Park Inn van Radison) met 142 kamers.

Het nieuwe kantoorgebouw voor de federale politie (50.000 m²) op de site van Post X zit niet in de verkoop. Dat project liep twee jaar vertraging op door onenigheid met de aannemer Besix.

De investering van 270 miljoen euro verpulvert het vorige record van vastgoeddeals in Antwerpen. Het Duitse fonds Kanam betaalde in 2007, vlak voor de financiële crisis, 230 miljoen euro voor het project Kievitplein (130.000 m²) aan het station Antwerpen-Centraal. AG Real Estate kon datzelfde project in 2014 na die crisis overnemen voor 198 miljoen euro.