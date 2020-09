Vijf verdachten van tunnelkraak op Antwerpse bank staan woensdag terecht

De inbraak in het filiaal van BNP Paribas Fortis aan de Belgiëlei in Antwerpen werd op 3 februari 2019 vastgesteld.

Voor de correctionele rechtbank van Antwerpen wordt woensdag de zaak behandeld over de spectaculaire kluizenkraak bij de BNP Paribas Fortis-bank. De daders hadden een tunnel gegraven die uitkwam in de kluizenzaal. Vijf verdachten staan terecht, maar twee van hen zullen allicht verstek laten gaan.

De inbraak in het filiaal van BNP Paribas Fortis aan de Belgiëlei in Antwerpen werd op 3 februari 2019 vastgesteld. Zevenentwintig kluizen waren opengebroken en in de vloer van de kluizenzaal werd een gat aangetroffen. Dat bleek het uiteinde van een tunnel te zijn die in de riolering onder de Belgiëlei uitkwam. In het rioolstelsel werd verderop nog een tweede tunnel ontdekt die naar de kelder van een gebouw aan de Nerviërsstraat leidde.

Drie verdachten, die in Antwerpen wonen, konden in de week na de kraak al gearresteerd worden. Het gaat om de Belg Koba M. (28), zijn vader Kachaber M. (47) en zijn vriend Giorgi K. (29), die beide de Georgische nationaliteit hebben.

Hun vingerafdrukken werden gevonden op achtergelaten materiaal in de tunnel en de kelder. Ze ontkennen evenwel alle drie dat ze bij de eigenlijke diefstal betrokken waren en zouden dus alleen maar hand- en spandiensten verleend hebben. De drie werden in oktober 2019 vrijgelaten onder voorwaarden.

Naar twee andere verdachten wordt nog altijd gezocht: de Georgiër David T. (37) en de Israëli Yosef C. (41), die werden aangehouden bij verstek. De vijf staan terecht voor diefstal met braak en deelname aan een criminele organisatie. Wat de exacte omvang van de buit was, is niet helemaal duidelijk.