Nieuwe politie-eenheid bestrijdt misdaden tegen milieu en volksgezondheid

Bij de federale politie is een nieuwe eenheid opgericht om de smokkel van wilde dieren, pesticiden of afval op te sporen. Foto: REUTERS

Bij de federale politie is een nieuwe eenheid opgericht om de smokkel van wilde dieren, pesticiden of afval op te sporen.

De nieuwe dienst heet Fuphec (Federal Unit Public Health & Environmental Crime) en moet op een efficiëntere en beter gecoördineerde manier reageren op deze moderne misdaden. Ze gaat zich focussen op twee pijlers: milieu en volksgezondheid. De nieuwe eenheid is ontstaan uit de fusie tussen de centrale dienst milieucriminaliteit en de al bestaande cel voor hormonen binnen de federale politie. Dat meldt La Dernière Heure woensdag.

“We zijn officieel gelanceerd, maar we hebben de voorbije maanden wat vertraging opgelopen door Covid”, verklaart diensthoofd Frans Geysels van Fuphec. “Onze twee taken zijn met elkaar verbonden en vaak wisten we niet welke dienst zich ermee moest bezighouden. Met deze fusie zullen we veel sneller kunnen zijn, wordt kennis gedeeld en kunnen we hand in hand samenwerken.”