“StuBru-dj Michèle Cuvelier ziek in bed met ‘coronavirus’”

Michèle Cuvelier, een van de twee presentatoren van Studio Brussel die de voorbije dagen wel nog in de ether was nadat alle medewerkers van de zender in quarantaine zitten, ligt ziek in bed. Volgens haar Radio 1-collega Xavier Taveirne met het coronavirus.

Niet Michèle Cuvelier maar Fien Germijns presenteert woensdagmorgen het ochtendblok. Reden? “Michèle Cuvelier ligt ziek in bed met het ‘coronavirus’.” Dat zei haar Radio 1-collega Xavier Taveirne in De Ochtend. VRT-woordvoerder Hans Van Goethem is voorzichtiger. “Fien vervangt Michèle die ziek is. We weten wel nog niet exact waarvan. Michèle testte vorige week negatief, dus is het nu wachten op nieuwe testresultaten.”

Lief was al besmet

De laatste dagen presenteerde Michèle Cuvelier het ochtendblok van in haar living. Haar lief, die ook bij Studio Brussel werkt, testte eerder positief op het virus. “Mijn eerste test was wel negatief. Ik moet dus afstand houden”, zei Cuvelier dinsdag in Het Nieuwsblad over haar quarantaine. En dat terwijl ik radio maak in mijn woonkamer. Het is een gekke en knullige situatie, maar het is wel de meest eerlijke radio die we kunnen maken.”

Studio Brusselpresentator en VIER-schermgezicht Joris Brys liet eerder al weten dat hij positief had getest. In de mediawereld worden de laatste dagen verschillende besmettingen vastgesteld. Ook Koen Wauters, Nathalie Meskens én Jonas Van Geel zitten in quarantaine na coronabesmetting bij VTM.