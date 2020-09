Waarom Eden Hazard afreisde vanuit Madrid, maar geen minuut in actie kwam bij Rode Duivels

Roberto Martinez zag de Rode Duivels dinsdagavond in een leeg Koning Boudewijnstadion op de tweede speeldag in groep 2 van de Nations League tegen IJsland vroeg in de wedstrijd 0-1 achter komen, maar zijn troepen herpakten zich snel en stuurden de IJslanders uiteindelijk met 5-1 huiswaarts.

“Die 0-1 was onverwacht, maar terecht”, bekende de bondscoach na afloop. “Voordien hadden ze ook al een goede kans gehad. Ik zag IJsland goed aan de wedstrijd beginnen, beter dan wij. Ze stonden met vertrouwen in een laag blok, loerend op die snelle tegenaanvallen. Nadien begonnen wij in ons ritme te komen en in de tweede helft legden we hen een hoog tempo op, vonden we de ruimtes en dat is toch een goeie reactie tegen een defensief sterk en georganiseerd team. 5-1 is een mooie uitslag, maar het geeft niet aan hoe moeilijk we het in het begin hadden.”

Foto: AP

Martinez had een basisplaats in petto voor Jérémy Doku en die bedankte met een treffer. “Jérémy is nog maar achttien jaar, zo’n jonge spelers moeten beschermd worden. Aanvankelijk was het niet het plan hem te laten starten, maar zijn impact op training was echt uitzonderlijk. Hij was klaar en dat heeft hij laten zien in de tweede helft. Het duurde even vooraleer hij begreep hoe we speelden, ook in combinatie met Thorgan Hazard, maar in de tweede helft was hij zeer intelligent.”

Pechvogel van de avond was Koen Casteels, die zijn eerste cap pakte, maar in de tweede helft gewisseld moest worden. “Hij ligt nog steeds plat en wordt genaaid aan de lip, sowieso een gevoelig deel van het lichaam. Hij heeft echt pech bij de nationale ploeg, want hij heeft Thibaut Courtois en Simon Mignolet voor zich. Hij is keeper van het jaar geweest in de Bundesliga en ik wou hem graag eens negentig minuten geven. Hij verdiende die eerste cap en het moment was aangebroken om hem dat te gunnen.”

“Geen onnodig risico met Eden”

Eden Hazard reisde vanuit Madrid af naar de nationale ploeg, maar kwam geen minuut in actie. “Ik wou geen onnodig risico nemen met Eden”, bekende de bondscoach. “Medisch gezien is hij in orde, maar hij heeft geen wedstrijdritme. Het zou geen goeie beslissing geweest zijn hem te laten starten. Daarnaast was het wel belangrijk om onze kapitein bij de groep te hebben.”