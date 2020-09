Alfred Riedl (70), legendarische ex-topschutter van Antwerp FC, is overleden: “Zelden zo’n torinstinct gezien”

Alfred Riedl is maandag op 70-jarige leeftijd overleden. De Oostenrijker was het laatst actief als bondscoach van Indonesië, maar is bij ons vooral bekend als de voormalige topschutter van onder meer Antwerp FC. In de jaren ‘70 reeg Alfred Riedl de doelpunten aan elkaar in België. “Hij heeft de Antwerpsupporters van zijn generatie veel mooie momenten bezorgd en zij zullen ook nu nog met warme gevoelens aan hem terugdenken.”