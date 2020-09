Internationale pers maakt zich zorgen om Eden Hazard en leert Jérémy Doku kennen: “België speelt en wint met het hoofd”

De Rode Duivels waren dinsdag met 5-1 veel te sterk voor IJsland. Dat was ook de toon in de internationale pers.

Bij The Daily Mail kijken ze nu al uit naar de clash tussen de Rode Duivels en Engeland op 11 oktober. Dan spelen beide landen om de leiding in hun Nations League-groep.

“De Belgen wonnen op een drafje van IJsland, goed voor hun twaalfde overwinning op een rij”, klinkt het. “Chelsea outcast Michy Batshuayi scoorde twee keer, terwijl PFA Player of the Year Kevin De Bruyne zijn land inspireerde. Het was een levendige start met drie doelpunten in het eerste 16 minuten. Daarna scoorde Dries Mertens zijn tweede goal in evenveel wedstrijden na een pass van de altijd opnieuw invloedrijke De Bruyne. De 18-jarige Jérémy Doku scoorde bij zijn eerste internationale basisplaats na een prachtige krulbal.”

The Sun had ook oog voor Batshuayi, die op weg is naar Crystal Palace. “Hij gaf de fans van de Eagles een glimp van wat ze kunnen verwachten van hem”, aldus de Britse krant. “De spits scoorde met een doelpunt van wereldklasse in de 69ste minuut. De Belgen lieten hun hoofd ook niet hangen na een ‘freak goal’ van de IJslanders. Ze hadden 75 procent balbezit en gaven 784 succesvolle passes, tegenover slechts 258 voor IJsland. En nu wacht Engeland in een langverwachte clash. Dan zal Eden Hazard hoogstwaarschijnlijk wel minuten krijgen.”

Hazard

Bij Marca zagen ze ook dat de speler van Real Madrid op de bank bleef. “België vernietigt IJsland zonder één minuut van Hazard”, schrijft de Spaanse krant, die onder de indruk was van het doelpunt van Doku. “De ‘parel’ van Anderlecht scoorde nadat Bjarnasson passeerde met een knap schot naar de verste paal. Golazo.”

Eenzelfde geluid bij AS. “Doku liet zien waarom hij naar voren wordt geschoven als een optie voor de toekomst”, aldus de Spanjaarden. “En dit België speelt en wint met het hoofd, ook zonder Hazard. Wanneer verloor Robert Martinez voor het laatste een interland? Het antwoord is op 18 november 2018, 660 dagen geleden tegen Zwitserland (5-2). Net als Denemarken zaterdag was ook IJsland geen match voor de nummer één van de wereld.”

In AS klinkt het ook dat Real Madrid “boos” is op Hazard omdat hij niet speelde bij de Rode Duivels. “Het grappige is dat Hazard overwoog om geen gevolg te geven aan de oproep van de Belgen”, klinkt het. “Hij zag namelijk hoe Luka Modric en Martin Ödegaard pasten voor de interlandperiode, en hij kende de plannen van Thibaut Courtois. Uiteindelijk werd hij overtuigd door Roberto Martinez, dat hij met de Duivels de best mogelijke voorbereiding kon hebben op de start van de competitie. Maar uiteindelijk speelde hij geen enkele minuut, wat ze in Madrid niet graag zagen en terwijl komend seizoen alle ogen op hem gericht zijn.”

“Geniale De Bruyne”

La Gazzetta dello Sport focust op de goal van Mertens en zag het “doelpunten regenen in Brussel” nadat de IJslanders op voorsprong waren gekomen. “Het was de 18-jarige Doku die de wedstrijd afsloot met een krachtige bal met rechts”, aldus de roze sportkrant. “Voetbal zonder supporters is niets. Een spandoek in zwarte letters op een witte achtergrond in de tribunes vatte een saaie Belgische avond samen”, schrijft L’Equipe dan weer. “In een leeg Koning Boudewijnstadion werden de sterren van de Rode Duivels geconfronteerd met een zwak team uit IJsland. Al was er wel de genialiteit van Kevin De Bruyne. De 18-jarige Jérémy Doku was minder overtuigend.”

De Franse sportkrant maakt zich verder zorgen over Eden Hazard. “De Belgische aanvoerder kwam voor de tweede keer op rij niet in actie, niet van zijn gewoonte en iets om je zorgen over te maken voor de hervatting van La Liga. Ondanks de geruststellende opmerkingen van zijn bondscoach Roberto Martinez kan men zich afvragen hoe zijn gezondheidstoestand is na zijn zware enkelblessures.”

Tot slot, korte opmerkingen uit Nederland.

De Telegraaf: “De Belgen wonnen thuis overtuigend met 5-1 van IJsland”

Voetbal International: “België dendert over IJsland heen”