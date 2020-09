Vluchtelingenkamp Moria op Lesbos bijna volledig in vlammen opgegaan

“Mijn huis is weg, mijn kleren, weg. Alles is weg”, aldus de Afghaanse vluchteling Fahim Ibrahimi Video: Reuters

Het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos is bijna volledig in vlammen opgegaan nadat er in de nacht van dinsdag op woensdag verschillende branden zijn uitgebroken. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Volgens de brandweer zijn er op dit moment geen slachtoffers.

‘s Nachts zijn de autoriteiten gestart met de evacuatie van het kamp. Intussen zijn de 12.600 migranten in het kamp geëvacueerd. Dat was met hoogdringendheid. Het vuur kon zich snel verspreiden, mede door harde winden tot 70 kilometer per uur.

Veel vluchtelingen zijn naar de omringende bossen en heuvels gevlucht. Anderen hebben zich naar de hoofdstad van het eiland, Mytilini, begeven, maar werden tegengehouden door de politie. Op sommige plaatsen zouden eilandbewoners de weg hebben geblokkeerd.

Foto: EPA-EFE

In het migrantenkamp heerste er een gespannen sfeer sinds er een lockdown werd ingesteld omdat verschillende mensen besmet bleken te zijn met het coronavirus. Inmiddels waren dat er 35.

Moria is het grootste vluchtelingenkamp in Griekenland en Europa. Het is al jaren overbevolkt. Volgens het Griekse ministerie van Migratie wonen er zo’n 12.600 vluchtelingen en migranten, terwijl het slechts een capaciteit heeft voor 2.800 personen.