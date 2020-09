Kwart van de Belgen wil het land splitsen

Een kwart van de Belgen is voorstander van een splitsing van het land. Dat blijkt uit een peiling van het instituut Dedicated voor Soir Mag.

Niet minder dan 24 procent staat volgens het onderzoek achter een scheiding van Vlaanderen en Wallonië. Een meerderheid voor een splitsing van het land is er dus niet. Zo is 28 procent van de Vlamingen er voorstander van, net als 18 procent van de Walen en 17 procent van de Brusselaars.

Meer dan helft gelooft niet in België

Overigens gelooft 56 procent van de bevraagden dat het in de toekomst niet mogelijk zal zijn een eengemaakt land te behouden. Dat cijfer ligt op 58 procent in Wallonië en 56 procent in Vlaanderen, en iets lager in Brussel (46 procent). Nog een cijfer: 48 procent van de bevraagden is voor een status quo in de manier waarop de bevoegdheden vandaag verdeeld zitten tussen het federale niveau en de deelentiteiten.

En de schuldige voor de crisis is volgens 31 procent de N-VA, gevolgd door de PS (10 procent) en de MR (9 procent).

De enquête werd tussen 28 augustus en 2 september bij 1.303 mensen.