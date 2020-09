Vanaf half september mooie kortingen door uitverkoop Collishop

“Vanaf midden september, er is nog geen exacte datum, gaan we op Collishop heel wat producten aanbieden aan interessante prijzen”, klinkt het bij Colruyt die dinsdag het einde van de webshop voor non-food aankondigde. De kortingen zullen gradueel oplopen tot en met de laatste verkoopdag op 8 november.

“Deze week willen we voldoende tijd nemen om intern met de medewerkers de toekomst te bespreken”, zegt een woordvoerster van Colruyt. “De beslissing om Collishop stop te zetten heeft geen gevolgen voor de tewerkstelling van de groep. Alle medewerkers die dat willen, krijgen allemaal gelijkaardige job.”

De non-food webwinkel Collishop startte in 1983 en groeide uit tot één van de grootste Belgische webshops. Colruyt Group oordeelt evenwel dat in het huidige concurrentiële landschap specialisatie vereist is in online non-food verkopen. Colruyt Group kiest om volop verder te investeren in de gespecialiseerde online en offline non-food activiteiten van Dreamland, Dreambaby, Fiets! en MyUnderwear24.