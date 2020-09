Wie naar Zulte Waregem wil gaan kijken, moet eerst door een ‘coronacabine’

In het stadion Zulte Waregem komen aan elke ingang speciale cabines te staan. Daarbij wordt de temperatuur gemeten: groen licht is goed, bij rood licht zal een toeschouwer de toegang geweigerd worden wegens een sterk vermoeden van koorts. Als je verder dag, word je ook nog eens beneveld met ontsmettingsmiddel.

Na vier speeldagen in het nieuwe seizoen mogen de fans de lege stadions dus opnieuw opfleuren, ook in het Regenboogstadion. De maximale capaciteit in Waregem is normaal 12.250 toeschouwers maar het protocol laat nu slechts 5.000 fans toe, wat overeenkomt met alle abonnees.

Voor de wedstrijden tegen Sporting Charleroi en Club Brugge kunnen fans zich nog per bubbel aanmelden. Abonnees die niet aangesloten zijn bij een supportersclub kunnen zich vanaf woensdag 9 september registreren voor deze twee thuiswedstrijden. Enkel personen uit dezelfde bubbel mogen naast elkaar zitten zonder social distancing, in de andere gevallen volstaat een meter afstand.

Essevee speelt komende zondag thuis tegen competitieleider Sporting Charleroi. De troepen van trainer Francky Dury pakten in de eerste vier wedstrijden zes punten na overwinningen tegen Waasland-Beveren en Moeskroen.