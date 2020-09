AstraZeneca zet onderzoek naar veelbelovend coronavaccin tijdelijk stop om veiligheidsredenen: hoe moet het nu verder?

De Britse farmaceut AstraZeneca en de Universiteit van Oxford onderbreken de vergevorderde proeven naar hun kandidaat-coronavaccin omdat een van de proefpersonen ongewenste bijwerkingen heeft gekregen. Jawel, het gaat om dat vaccin waarvan Europa er 300 miljoen reserveerde en waarvan ons land er 7,5 miljoen zou krijgen. Maar vooral: het vaccin waarvan er grote hoop was dat het hier in maart volgend jaar al zou zijn. Wat betekent die tijdelijke stopzetting? En hoelang is “tijdelijk”?