Nieuwe regering op 17 september is definitief onhaalbaar door Covid-besmetting van Lachaert: deze scenario’s liggen nu op tafel

Over exact een week loopt het vertrouwen in de minderheidsregering van premier Sophie Wilmès (MR) af. De Vivaldi-partijen hadden de hoop nog niet opgegeven dat ze tegen dan een nieuwe regering konden klaarstomen. De ziekte van preformateur Egbert Lachaert (Open VLD) maakt nu dat de deadline sowieso niet zal worden gehaald. Verschillende scenario’s zijn nu mogelijk. Dat we opnieuw een regering krijgen van lopende zaken ligt het meest voor de hand.