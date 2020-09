Belgische verdachte op Most Wanted-lijst van Interpol leefde ongestoord in Mechelen, en staat in ons land zelfs niet meer geseind

Eender welke politiedienst die hen controleert, moet hen onmiddellijk in de boeien slaan. Dat moet er gebeuren met de veertien Belgen die op de nieuwste Most Wanted-lijst van Interpol staan. Maar een van hen - verdacht van feiten in Maleisië - leefde maanden ongestoord in Mechelen. “Aangezien België geen uitleveringsakkoorden heeft met dat land, wordt hij hier ook niet opgepakt”, zegt het Antwerpse parket. Hij staat hier zelfs niet meer geseind.