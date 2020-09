Koning Filip legde een negatieve coronatest af. Dat werd vernomen bij het Paleis.

De koning legde de test af nadat bleek dat Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert besmet is met het coronavirus. De preformateur bracht afgelopen vrijdag verslag uit bij de koning over zijn werkzaamheden in het kader van de regeringsvorming.

Bij audiënties worden de afstandsregels steeds gerespecteerd, valt te horen. Het ziet er dus naar uit dat de koning zich veeleer uit voorzorg laat testen.

Normaal ten laatste volgende vrijdag moet Lachaert samen met SP.A-voorzitter en co-preformateur Conner Rousseau opnieuw verslag uitbrengen bij de koning. De audiëntie op het paleis gaat niet door, maar misschien wel digitaal.