Ryanair sluit nog meer jobverlies niet uit

De Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair sluit niet uit dat er nog meer basissen gesloten moeten worden en banen verloren gaan. Dat heeft Ryanair-topman Michael O’Leary woensdag gezegd in een telefonisch interview met Belga.

De toestand in de luchtvaart verandert door de coronapandemie bijna dagelijks, aldus O’Leary. Daarom is het heel moeilijk om te voorspellen hoe een en ander zal evolueren. Maar dat het winterseizoen “erg uitdagend” wordt, staat buiten kijf. “We denken dat het aanbod in de winter op ongeveer de helft zal liggen van de normale capaciteit in de winter, maar we zijn niet zeker of we die zetels zelfs gevuld zullen krijgen”, aldus O’Leary.

De topman sluit dan ook extra ingrepen niet uit. “Er zullen misschien meer vliegtuigen aan de grond moeten blijven, meer basissen gesloten worden en meer banen geschrapt”, aldus O’Leary. Maar duidelijkheid daarover is er nog niet, net omdat de situatie voortdurend verandert. “Als de toestand verergert, verdwijnen er meer jobs. Als hij verbetert, verdwijnen er minder”, klonk het. “Net als andere luchtvaartmaatschappijen beheren we dit op wekelijkse basis.”

Geen kans op winst

Ryanair kondigde eerder al aan 3.000 banen te schrappen aan in Europa door de coronacrisis. In verschillende landen werden wel akkoorden bereikt over loonsverlagingen om banen te behouden. In België werd in juli de procedure-Renault geactiveerd, nadat Ryanair de intentie had bekendgemaakt om 44 piloten en 40 stewards en stewardessen te ontslaan. Die gesprekken lopen nog.

Ten opzichte van eind juli, bij de voorstelling van de eerstekwartaalresultaten, is Ryanair pessimistischer geworden over het lopende boekjaar (tot eind maart). Toen hoopte Ryanair nog aan 60 miljoen passagiers te geraken, maar woensdag hield O’Leary het op 50 miljoen. Dat zou een derde zijn van de 149 miljoen reizigers die Ryanair vorig boekjaar vervoerde. En winst zit er zeker niet in. “We zullen dit jaar geld verliezen, er is geen kans dat we winstgevend zijn.”