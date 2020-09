Politiecommisaris en negen anderen opgepakt in grootscheeps, 374 wapens in beslag genomen

In een grootscheeps onderzoek naar illegale wapenhandel zijn dinsdag tien personen opgepakt, onder wie een politiecommissaris. In totaal werden er 374 wapens in beslag genomen voor onderzoek, naast 400 kilo munitie en twaalf voertuigen Vijf van de tien opgepakte personen worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

De arrestaties vonden plaats tijdens 16 huiszoekingen op verschillende plaatsen in het Brusselse, maar ook daarbuiten. Zo werd onder meer een politiecommissariaat doorzocht. Bij die huiszoekingen werden 374 wapens, 400 kilo munitie, en meerdere luxevoertuigen in beslag genomen. Vijf van de tien opgepakte personen worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

374 wapens in beslag genomen

Volgens het federaal parket gaat het om een gerechtelijk onderzoek naar illegale handel in vuurwapens, onder leiding van een Brusselse onderzoeksrechter. Speurders van de federale gerechtelijke politie vielen dinsdag binnen op 16 plaatsen in Watermaal-Bosvoorde, Waterloo, Eigenbrakel, Kasteelbrakel, Laken, Oudergem, Lasne, Aat, Verviers en Tubeke. Het ging onder meer om huiszoekingen in privé-woningen, maar ook in een wapenhandel en in een politiecommissariaat.

“Er werden talrijke handwapens, lange vuurwapens en automatische wapens aangetroffen, en ook granaten”, zegt het federaal parket. “In totaal werden er 374 wapens in beslag genomen voor onderzoek, naast 400 kilo munitie en twaalf voertuigen waaronder meerdere luxevoertuigen. Wapendeskundigen hebben de onderzoekers bijgestaan om de verschillende types aangetroffen wapens gemakkelijker te kunnen identificeren.”