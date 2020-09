Pro League verwelkomt voetbalfans terug in stadions: “Met passie, zonder racisme”

Komend weekend kunnen de fans geleidelijk hun terugkeer maken in de stadions van de Jupiler Pro League-teams. In een unieke campagnefilm nodigen de Pro League en Jupiler fans uit om dat te doen met passie, maar zonder racisme.

Sinds COVID-19 wereldwijd om zich heen greep, werden voetbalwedstrijden enkel nog in lege stadions afgewerkt. Ook ons land kende een competitiestart zonder publiek. Vanaf dit weekend kunnen fans terugkeren en daarom lanceren de Pro League en Jupiler een spot die de belangrijkste verschillen in beleving benoemt. “Geen gejuich, geen gezangen, geen passie. Maar ook¿ geen racisme. COVID-19 deed racistische en discriminerende spreekkoren uit de stadions verdwijnen”, luidt de boodschap.

“Het voetbal was de voorbije maanden niet hetzelfde”, legde Stijn Van Bever, Head of Communication bij de Pro League, uit. “We hebben allemaal de passie en de beleving van onze wedstrijden gemist. Wat we echter niet gemist hebben, is negatief gedrag dat onze sport schaadt. We zijn bijzonder blij dat we vanaf dit weekend de fans en de bijhorende passie opnieuw mogen verwelkomen. Maar we hopen allemaal samen dat het racisme géén terugkeer meer maakt. Daarom brengt de spot een hoopvolle, maar niet mis te verstane boodschap: ‘Bring passion back. Keep racism out’.”