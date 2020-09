Atalanta vindt vervanger voor Timothy Castagne, PSV-doelman naar promovendus

Atalanta Bergamo, vorig maand nog kwartfinalist in de Champions League, heeft zich versterkt met rechtervleugelverdediger Cristiano Piccini.

De Italiaan wordt voor één jaar gehuurd van Valencia, met een optie tot aankoop. Die zou zo’n drie miljoen euro bedragen volgens diverse Italiaanse media. Piccini moet bij de Bergamasken de opvolger worden van Timothy Castagne. De Rode Duivel ondertekende vorige week een contract voor vijf seizoenen bij Premier League-club Leicester City, dat ook al Youri Tielemans en Dennis Praet in haar gelederen heeft.

Piccini, die deze maand 28 wordt, lag een hele tijd in de lappenmand met blessures. De verdediger is bij zijn nieuwe club desondanks door de medische keuring gekomen.

De drievoudig Italiaans international kwam vorig seizoen slechts tot twee duels bij Valencia. Hij speelt sinds juli 2018 voor Los Che. Voordien maakte hij het mooie weer bij achtereenvolgens Fiorentina, Carrarese, Spezia, Livorno, Real Betis en Sporting Lissabon.

Foto: Photo News

Zoet verlaat PSV voor Italiaanse promovendus

Doelman Jeroen Zoet zet zijn loopbaan voort bij Spezia Calcio, dat komend seizoen promoveert naar de Serie A. De 29-jarige Nederlander, elfvoudig Nederlands international, stond tot dusver zijn hele profloopbaan onder contract bij PSV. Daar kwam hij in totaal tot 260 officiële duels, maar viel het voorbije jaar uit de gratie.

“Wij gunnen Jeroen deze overstap van harte”, liet technisch manager John de Jong van PSV weten. “Jeroen is vanuit de jeugdopleiding doorgebroken en vervolgens van grote waarde geweest voor het eerste elftal. Zo zien wij het hier graag.”

Zoet verruilde in 2006, op vijftienjarige leeftijd, BV Veendam, de club uit zijn geboorteplaats, voor PSV. In 2011 werd hij verhuurd aan RKC Waalwijk. Twee jaar later keerde Zoet terug naar PSV. Vanaf het seizoen 2013-2014 was hij eerste keus bij de Eindhovense club.

Vorig seizoen echter moest hij zijn basisplaats afstaan aan de Duitser Lars Unnerstall. Zoet stapte in januari op huurbasis over naar FC Utrecht om in beeld bij Oranje te blijven. Dit seizoen begon hij weer in de A-selectie van PSV, maar door de komst van de Zwitserse international Yvon Mvogo, die voor twee jaar is gehuurd van de Duitse club RB Leipzig, dreigde opnieuw een reserverol voor hem.

Zoet won drie landstitels en twee keer de Johan Cruijff Schaal. “PSV is en blijft een prachtig deel van mijn leven”, gaf Zoet te kennen. “Ik ben hier volwassen geworden, heb prijzen gewonnen en het is nu tijd om de volgende stap te zetten. Ik ga PSV in alle opzichten missen, maar ik kijk er tegelijkertijd naar uit om in een ander land mijn grenzen te verleggen.”

Zoet heeft bij zijn nieuwe club inmiddels een coronatest ondergaan. Die pakte negatief uit, waardoor hij woensdag met de training bij Spezia kan beginnen.