Stopzetting onderzoek naar veelbelovend coronavaccin AstraZeneca: “Proefpersoon kreeg een ontsteking van het ruggenmerg”

De Britse farmaceut AstraZeneca en de Universiteit van Oxford onderbreken volgens de Amerikaanse krant The New York Times de vergevorderde proeven naar hun kandidaat-coronavaccin nadat een van de proefpersonen een ontsteking kreeg aan zijn ruggenmerg.

“Bij de proefpersoon die in het Verenigd Koninkrijk deelneemt aan het onderzoek werd transversale myelitis vastgesteld, een ontsteking dat het ruggenmerg aantast en vaak wordt veroorzaakt door virale infecties”, zegt de anonieme bron aan de Amerikaanse krant The New York Times. De timing van deze diagnose, en of deze direct verband hield met het vaccin van AstraZeneca, is onduidelijk.

AstraZeneca weigerde commentaar te geven en bevestigde de diagnose van transversale myelitis niet. “Alles wordt onderzocht door een onafhankelijke commissie en het is te vroeg om de specifieke diagnose te stellen”, aldus het bedrijf.

Europa reserveerde 300 miljoenstuks van het vaccin waarvan ons land er 7,5 miljoen zou krijgen.