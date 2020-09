Maggie De Block niet ongerust omdat onderzoek naar AstraZeneca on hold is gezet. “Als het niet het vaccin van AstraZeneca is, zal het een ander zijn”

“We weten nog niet welk vaccin effectief zal zijn en als eerste op de markt zal komen. De Europese Commissie onderhandelt met verschillende bedrijven: als het niet dat van AstraZeneca is, zal het een ander zijn.” Zo reageert de woordvoerder van federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) op het nieuws dat AstraZeneca en de universiteit van Oxford hun vergevorderde proeven met een mogelijk coronavaccin even ‘on hold’ moeten zetten.

Gevraagd naar een reactie legt de woordvoerder van minister De Block uit dat België zich in de onderhandelingen over de aankoop van een vaccin laat leiden door de Europese Commissie, die namens de lidstaten onderhandelingen voert met verschillende farmabedrijven die aan een vaccin tegen COVID-19 werken. “België doet mee aan dit initiatief. We weten nog niet welk vaccin effectief zal zijn en als eerste op de markt zal komen. De Europese Commissie onderhandelt met verschillende bedrijven: als het niet dat van AstraZeneca is, zal het een ander zijn.”

De Europese Commissie ondertekende met AstraZeneca al een eerste contract voor de aankoop het coronavaccin. Als het bedrijf erin slaagt het ontwikkelingsproces van zijn vaccin met succes te voltooien, zullen de Europese lidstaten er 300 miljoen dosissen van kunnen aankopen, met een optie voor 100 miljoen extra dosissen. Die zullen worden verdeeld op basis van het aantal inwoners per lidstaat. Voor België zijn 7,5 miljoen dosissen gereserveerd. Daarmee kunnen 3,75 miljoen mensen worden gevaccineerd, die elk twee dosissen krijgen.

Voor de ontwikkeling van zijn vaccin werkt AstraZeneca onder meer met het Franse Novasep samen, dat in Seneffe (Henegouwen) virale vectoren produceert. Een belangrijk onderdeel van het vaccin van AstraZeneca wordt zo dus in België gemaakt.