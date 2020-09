Topvoetballer van 20 miljoen per jaar verdedigt zich nadat hij vrouw inruilt voor nichtje: “Als een monster behandeld”

Hoe zou het nog zijn met Hulk? De bonkige Braziliaanse spits begon deze zomer aan zijn vijfde en laatste seizoen bij het Chinese Shanghai SIPG en scoorde intussen alweer drie keer. Maar Hulk heeft ook andere katjes te geselen, privé dan.

De 34-jarige Braziliaan zette begin vorig jaar namelijk een punt achter zijn huwelijk met Iran Angelo de Souza (39), waarmee hij twaalf jaar getrouwd was en drie kinderen heeft (Alice, Ian en James). Hulk koos er echter voor om het in de familie te houden want sindsdien vormt hij een koppel met Camila Angelo (32), het nichtje van zijn ex waarmee hij intussen ook al getrouwd is.

Souza hield zich lang stil over de hele zaak, tot nu. “Ik word wakker en ga slapen zonder te begrijpen waarom mij dit alles is overkomen”, aldus de ex van Hulk bij het Portugese Record. “De pijn is erg groot en soms denk ik dat het mijn hart zal verscheuren. Zij (Camila, red.) was als een dochter voor mij. Ik heb dat meisje alles gegeven sinds ze ter wereld kwam. Ik heb mijn dromen zo vaak opgeofferd om haar dromen waar te maken. Ze kende mijn zwakheden, onzekerheden, pijn, angsten en had mijn onvoorwaardelijke liefde. Ze beheerste mijn leven en alles wat ze deed, was goed voor mij. Ze was perfect, maar ik had haar waarschijnlijk te veel lief.”

Hulk vond het nodig om nadien toch even de zaken van zijn kant te vertellen. “Ik heb nooit een relatie gehad met Camila toen ik nog getrouwd was”, aldus de spits. “Ik was al meer dan een jaar single toen ik iets begon met haar. Ik ben geen slecht persoon. Ik was wel ongelukkig in mijn huwelijk, om talloze redenen. Onder andere omdat Iran mij als een monster behandelde. En zij wilde gewoon de status hebben van mevrouw Hulk te zijn. Nu heb ik Camila, die jong en buitengewoon mooi is.”