Gezonken nazi-oorlogsschip gevonden voor Noorse kust

Het wrak van een groot Duits oorlogsschip is in juni gevonden voor de kust van Noorwegen, tachtig jaar nadat het gezonken was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Sporen van de kruiser Karlsruhe werden in 2017 voor het eerst gespot door middel van sonarbeelden. Het 174 meter lange schip nam deel aan de invasie van Noorwegen in april 1940, maar raakte beschadigd door een torpedo die werd afgevuurd door een Britse onderzeeër. Nadat de bemanning was geëvacueerd, brachten de Duitsers het vaartuig zelf tot zinken.