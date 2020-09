Britse regering komt plots met veranderd wetsontwerp over Brexit: Boris Johnson “ondermijnt vertrouwen van EU in het VK”

De Europese Commissie vraagt de Britse regering om een spoedvergadering over een wetsontwerp dat de Brexit-afspraken over Noord-Ierland met voeten zou kunnen treden. Dat heeft vicevoorzitter Maros Sefcovic woensdag aangekondigd. Volgens Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, ondermijnt premier Boris Johnson het vertrouwen in de Britse regering met die onverwachte zet.