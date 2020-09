Rapper Roméo Elvis reageert op beschuldiging van aanranding: “Neem geen voorbeeld aan dit gedrag”

De Belgische rapper Roméo Elvis wordt verdacht van aanranding. Een jonge Brusselse vrouw maakte dat bekend via Instagram. Ze deelde ook een aantal screenshots van gesprekken met de rapper, waarin hij zich lijkt te excuseren voor zijn daden. Op een tweede Instagramprofiel doken dezelfde berichten op. “Ik hoop dat niemand een voorbeeld neemt aan dit gedrag”, verklaart de muzikant op Instagram.

“Roméo Elvis heeft me aangerand, #balancetonrappeur”, staat er dinsdag te lezen op het Instagramaccount van de vrouw. Met de hashtag verwijst ze naar het nummer “Balance Ton Quoi” van Angèle, de zus van de rapper. Dat nummer gaat net over de strijd tegen seksisme.

Verdere details over de mogelijke daden gaf de vrouw niet, maar ze postte wel een aantal screenshots uit een gesprek met Roméo Elvis. Daaruit blijkt dat de rapper spijt heeft van zijn daden. “Ik was een klootzak”, schrijft hij. “Ik schaam me echt en ik wil niet dat mijn vriendin dit te weten komt.”

Op een tweede screenshot, dat van een paar dagen later lijkt te zijn, geeft Elvis toe dat hij zijn vriendin Lena op de hoogte gebracht heeft. “Ik wil jou ook de keuze geven om er in het openbaar over te praten. Ik heb mijn vriendin alles verteld.”

Rapper reageert

Het management van Roméo Elvis wil op dit moment niet over de zaak communiceren. Zelf heeft de rapper intussen een statement geplaatst op Instagram. “Ik ben me ervan bewust dat ik ongepaste handelingen heb gedaan, in de overtuiging dat ik inging op een uitnodiging. Maar dat bleek er dan toch geen te zijn”, aldus Roméo Elvis. “Ik heb oprecht spijt van dit gebaar en ik hoop dat niemand mijn voorbeeld zal volgen.”

Ook in Frankrijk zijn onlangs verschillende rappers beschuldigd van aanranding. Het gaat onder meer om Jorrdee, Retro X en Moha La Squale.