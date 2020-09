Wit-Russische oppositieleidster Kolesnikova “zit in gevangenis in Minsk”, Loekasjenko overweegt debat over nieuwe verkiezingen

Maria Kolesnikova zit opgesloten in een gevangenis in de Wit-Russische hoofdstad Minsk. Dat zegt haar vader Aleksander Kolesnikov. De 38-jarige Wit-Russische oppositieleidster zou in voorlopige hechtenis genomen zijn. De omstreden president Aleksander Loekasjenko overweegt een debat over nieuwe verkiezingen.

Maria Kolesnikova is samen met Svetlana Tichanovskaja, Viktoria Tsepkalo en Olga Kovalkova een van de boegbeelden van de oppositite tegen de Wit-Russische autoritaire leider Aleksander Loekasjenko. Terwijl de andere drie vrouwen al enige tijd in het buitenland verblijven, bleef Kolesnikova wel in Wit-Rusland om deel te nemen aan de massabetogingen tegen het bewind van Loekasjenko, maar maandag verdween ze plots. Kolesnikova zou door de autoriteiten onder druk zijn gezet om de grens over te steken naar Oekraïne, maar zou dat geweigerd hebben, waarna ze aangehouden werd. Volgens de Coördinatieraad, het oppositieorgaan in Wit-Rusland, is haar appartement in Minsk woensdag doorzocht.

LEES OOK. Hoe de laatste dictator van Europa de laatste van “de drie arme meisjes” niet klein weet te krijgen

Eerder werden al andere leden van de Coördinatieraad aangehouden of gedwongen om de grens over te steken richting Wit-Russische buurlanden. De oppositiebeweging ijvert voor een geweldloze machtswissel in Wit-Rusland. Loekasjenko is er al sinds 1994 president, maar wil ondanks de massale straatbetogingen naar aanleiding van de verkiezingen begin augustus van geen wijken weten. Aleksander Loekasjenko haalden toen naar eigen zeggen meer dan 80 procent van de stemmen tegenover slechts 10,12 procent voor Tichanovskaja, maar volgens de oppositie is er op grote schaal verkiezingsfraude gepleegd.

Debat over nieuwe verkiezingen?

Loekasjenko heeft in een onderhoud met Russische media intussen gesproken over de mogelijkheid om een debat te houden over vervroegde presidentsverkiezingen. Een tijdschema wilde hij niet geven, want zo’n verkiezingen moeten volgens hem hand in hand gaan met zijn geplande grondwetswijziging.

“Indien we de grondwet wijzigen, kunnen we in de marge presidentsverkiezingen voorzien. En ik neig naar vervroegde verkiezingen, ik sluit die niet uit”, verklaarde hij in een onderhoud met Russische media dat woensdag werd verspreid. Volgens Loekasjenko zal het onderwerp besproken worden tijdens een vergadering in december of januari. “Ik ga niet spreken over een tijdschema, want er moet eerst een grondwetswijziging aangenomen worden en er moeten eerst lokale verkiezingen worden georganiseerd”, vervolgde hij.

Loekasjenko ziet zich sinds zijn controversiële herverkiezing in augustus geconfronteerd met demonstraties tegen zijn figuur, maar hij weigert systematisch om met zijn tegenstanders te onderhandelen. Als enige toegeving schuift hij een vaag project naar voor dat een grondwetshervorming omvat die zijn immense privileges als staatshoofd een beetje zou moeten verminderen.

In het interview met de Russische media hamerde hij er voorts op dat hij niet onder druk wil aftreden. “Ik ben geen lafaard, ik ben niet bang. Ik ben niet weggelopen en ik zal niet weglopen. En mijn kinderen gaan ook nergens heen”, klonk het. Overigens zou Loekasjenko volgens het nieuwsagentschap RIA op 14 september op bezoek gaan naar Rusland. Eerder had het Kremlin al laten weten dat Loekasjenko “in de loop van de komende dagen” naar Moskou zou gaan voor gesprekken.

Intussen werden zo goed als alle belangrijke figuren van de oppositie in de loop van de afgelopen weken gearresteerd of gedwongen om in ballingschap te gaan.