Zeldzame zwarte ooievaar verdwaald in ons land: “Hij eet ondertussen zelfstandig”

Merelbeke - Het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde dieren in Merelbeke heeft sinds dinsdag een speciale gast: een zeldzame zwarte ooievaar. Het dier was verdwaald en zeer mager, maar eet ondertussen al zelfstandig.

Wie het over een ooievaar heeft, bedoelt meestal een exemplaar met vooral witte veren. Veel zeldzamer zijn de zwarte ooievaars. En net zo’n exemplaar zit sinds dinsdag in het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde dieren. Jaarlijks krijgen ze daar duizenden vogels over de vloer, maar het is nog maar de tweede keer dat ze een zwarte ooievaar moeten opvangen.

“Het dier was verdwaald en werd gevonden in Zelzate”, zegt het opvangcentrum. “Deze nog jonge vogel zal waarschijnlijk geboren zijn in Polen, Tsjechië of Duitsland. De ooievaar was zeer mager en moest onder dwang worden gevoed en kreeg ook medicatie. Ondertussen eet hij zelfstandig en volgende week kan hij waarschijnlijk zijn trek verderzetten.”