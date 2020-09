Amnesty International eist humaan onderkomen voor ontheemde vluchtelingen na verwoestende brand in Grieks kamp

Na de brand in het Griekse vluchtelingenkamp Moria heeft Amnesty International opgeroepen om voor de ongeveer 13.000 ontheemde vluchtelingen een humaan onderkomen te zoeken. “Als gevolg van de brand staan de mensen uit Moria nu met hun bezittingen op straat. Ze moeten onmiddellijk in veiligheid worden gebracht”, eiste de experte in asielbeleid Franziska Vilmar van de mensenrechtenorganisatie woensdag. De Europese Unie is hier nodig, zei ze.

De organisatie vraagt van de Griekse regering en van de andere EU-lidstaten dat er snelle en pragmatische oplossingen komen. De “evacuatie van de vluchtelingen naar het Griekse vasteland en een herverdeling over de andere Europese landen” maakt hier deel van uit, aldus Vilmar. De mensenrechten kunnen enkel worden gerespecteerd indien er sprake is van een adequate huisvesting, toegang tot medische zorg en een eerlijke asielprocedure, klonk het.

Foto: AP

Eerder stelde ook de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas dat de migranten uit het deels verwoeste vluchtelingenkamp op Lesbos moeten worden verdeeld over de EU-landen. Hij eiste woensdag op Twitter snelle hulp voor Griekenland. Maas noemde de brand “een humanitaire catastrofe”. Samen met de Europese Commissie en andere EU-landen wil hij zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen hoe Athene het best kan worden geholpen.

Nederlandse en Duitse steun

De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen wil alvast tot duizend mensen opnemen uit het vluchtelingenkamp. Dat moet dan wel onderdeel zijn van een “groot, Europees totaalconcept”, zei premier Armin Laschet.

De Nederlandse regering zegde eveneens toe Griekenland te willen ondersteunen. De Nederlandse staatssecretaris Ankie Broekers-Knol verklaarde dat ze haar Griekse collega Koumoutsakos heeft laten weten dat het Nederlandse kabinet paraat staat om Griekenland te ondersteunen. “Ook via de EU zal Nederland indien gewenst bijdragen”, luidde het. Het Nederlandse kabinet trekt een miljoen euro uit voor noodhulp aan Griekenland. Daarmee moeten volgens de Nederlandse minister van Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag onder meer vluchtelingen worden opgevangen. Verder is het bestemd voor voedsel en medische hulp.

Noorwegen engageert zich

Foto: AP

De Noorse regering heeft zich inmiddels geëngageerd om vijftig mensen uit het kamp naar Noorwegen te halen, bij voorkeur gezinnen met kinderen. De beslissing werd genomen na het zien van foto’s van de brand, verklaarde de Noorse premier Erna Solberg. De regeringspartijen in Noorwegen hadden overigens in mei al besloten om vijftig asielzoekers van het kamp op het eiland Lesbos naar Noorwegen over te brengen, op voorwaarde dat minstens acht andere landen hetzelfde zouden doen. Maar gezien de brand is besloten om niet langer te wachten, zei Solberg.

LEES OOK. Vluchtelingenkamp op Lesbos bijna volledig in vlammen opgegaan: “EU en lidstaten houden mensonwaardige situatie al 5 jaar in stand”

Het overvolle vluchtelingenkamp Moria met bijna 13.000 ontheemden ging woensdagochtend grotendeels in vlammen op. Daarbij vielen geen gewonden of doden, maar de meeste migranten zijn nu wel hun toch al schamele onderdak kwijt. Volgens de hulporganisatie Stichting Vluchteling was de situatie in het kamp sowieso al “waanzinnig slecht”. Het gros van de 13.000 vluchtelingen woonde in geïmproviseerde en zelfgebouwde onderkomens. De brand heeft volgens de hulporganisatie zo’n 80 tot 90 procent van het kamp in as gelegd.

Conflicten

De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR waarschuwde er intussen voor dat de huidige situatie voor conflicten kan zorgen tussen de vluchtelingen enerzijds en de inwoners van het Griekse eiland Lesbos anderzijds. Er is een tijdelijke oplossing voor de ontheemden in de maak en er werd aan de voormalige bewoners van Moria gevraagd om in de buurt te blijven, aldus de UNHCR. De organisatie riep alle betrokkenen tot slot op tot terughoudendheid na berichten over spanningen tussen inwoners van nabijgelegen dorpen en migranten die op weg zijn naar de hoofdstad van het eiland, Mytilini.

Unicef, het Kinderfonds van de VN, zei op zijn beurt klaar te staan om te helpen en te voorzien in de dringende behoeften van meer dan 4.000 kinderen waaronder 407 uiterst kwetsbare niet-begeleide minderjarigen. De prioriteit ligt daarbij volgens de organisatie op het waarborgen van de onmiddellijke veiligheid en bescherming van kinderen. “Met onze partners hebben we de Unicef Tapuat Child and Family Support Hub getransformeerd tot een noodopvangcentrum. Dit kan tijdelijk onderdak bieden aan de meest kwetsbare mensen, waaronder niet-begeleide kinderen, zwangere vrouwen en anderen met kritieke behoeften, totdat er alternatieven zijn gevonden. Meer dan 150 niet-begeleide kinderen worden daar nu opgevangen”, luidde het in een persbericht.