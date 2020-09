Coronaspuwer veroordeeld tot 2 jaar cel voor geweld tegen NMBS-personeel en politie

Hasselt - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft een 32-jarige coronaspuwer uit Hasselt veroordeeld tot 2 jaar effectieve celstraf en een boete van 1.600 euro wegens agressie tegen personeel van de NMBS en de politie.

Op 7 juli ging de man in Hasselt door het lint. Een onderstationchef en een ander NMBS-personeelslid werden het slachtoffer van rake klappen. Hij beledigde ook twee agenten van de lokale politie Limburg Regio Hoofdstad en hij gedroeg zich weerspannig tegenover de twee politiemensen.

De stationschef had gezien dat de beklaagde andere personen lastigviel. De dertiger stapte op de chef af, gaf hem een klap op het achterhoofd en stampte hem driemaal. Een stamp belandde in de buik. De stationchef riep de hulp van een collega in, maar de agressieveling liep weg, waarna de achtervolging werd ingezet.

Spuwen

Door een haag liep hij de tuin van een appartement in. Daarna dreigde hij te spuwen naar de stationschef. Hij spuwde effectief naar de andere NMBS-medewerker. Toen de politieagenten ter plaatse kwamen, wilde hij hen met twee bamboestokken te lijf gaan.

Nadat de beklaagde in de politiecombi was geplaatst, riep hij dat hij corona had. Hij spuwde vervolgens naar een van de agenten. Volgens de rechtbank gaf zijn speeksel onmiskenbaar de indruk gevaarlijk te zijn, gezien de wereldwijde pandemie. Bij het fouilleren vond de politie een vlindermes.

Uit de feiten bleek volgens de rechter zijn agressieve ingesteldheid en zijn gebrek aan respect voor het openbaar gezag. De man heeft al een beladen strafblad met dertien correctionele veroordelingen voor diefstallen, drugs, schriftvervalsing en hacking.