Stef Wauters pareert kritiek op voetbaluitzending Rode Duivels: “Seksisme? Net heel mooie televisie”

De bal ging er dinsdag weer vlot in bij de Rode Duivels: 5-1 winst tegen IJsland. Scoren bij de kijker lukte dan weer een pak moeilijker voor VTM. De nieuwe omkadering bij interlands, die voortaan wordt gepresenteerd door nieuwsanker Stef Wauters (53), krijgt kritiek. Fans spreken over een “laag niveau”, “gebrek aan analyse” en vooral een foute omgang met de praatgasten. Zo werd Julie Van den Steen dinsdagavond gevraagd op welke Duivel ze een oogje heeft en moest ze in badpak een ijsbad inkruipen. Stef Wauters weerlegt de kritiek. “Onze show houdt een evenwicht tussen plezier en analyse.”