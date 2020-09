Marouane Fellaini en Shandong Luneng verliezen tweede plaats na puntendeling

Het Shandong Luneng van Marouane Fellaini heeft woensdag in Dalian 1-1 gelijkgespeeld tegen Shanghai Shenhua in de Chinese Super League. Fellaini speelde de hele wedstrijd. De Italiaan Graziano Pelle bracht Shandong Luneng na negentien minuten op voorsprong met een rake knal, de Colombiaan Giovanni Moreno zorgde na een knappe dribbel acht minuten voor tijd voor de gelijkmaker.

Door de draw zakken Fellaini en co naar de derde plaats in groep A met zeventien punten na tien duels. Enkel de top-4 plaatst zich voor de play-offs van het kampioenschap.

Daar zit het Guangzhou R&F van Mousa Dembélé voorlopig niet bij. Dembélé en co zijn zesde met tien punten, drie punten minder dan nummer vier Shanghai Shenhua. Dinsdag mocht Guangzhou R&F na drie nederlagen op rij wel nog eens juichen. Er werd met 3-1 gewonnen van Henan Jianye. Dembélé speelde de hele wedstrijd.

Het Chinese voetbalseizoen moest normaal starten in februari, maar werd uitgesteld vanwege het coronavirus. De zestien ploegen zijn verdeeld in twee poules. De wedstrijden van groep A gaan door in Dalian, groep B in Suzhou. De spelers verblijven in een bubbel en mogen die tussen de wedstrijden door niet verlaten.