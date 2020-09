Hekken houden hem niet tegen en een partner krijgt hem niet rustig: de beer die iedereen voor aap zet

Hij was een hoofdpunt in het avondnieuws van de RAI, inzet van een hongerstaking ook en binnenkort het onderwerp van een rechtszaak. Italië is in de ban van Papillon, een vier jaar oude mannelijke beer die keer op keer weet te ontsnappen. Het dier is extra olie op het vuur in de discussie of er in Italië stilaan niet te veel bruine beren ronddolen.