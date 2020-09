India in rep en roer door verkrachting van 86-jarige grootmoeder: “Ze huilde en schreeuwde, maar hij ging genadeloos door”

De politie van de Indische hoofdstad Delhi heeft een dertiger opgepakt voor de verkrachting van een 86-jarige grootmoeder. De feiten veroorzaken grote verontwaardiging in India, een land waar elk jaar tienduizenden groeps- en andere verkrachtingen plaatsvinden.

De 86-jarige vrouw stond maandagavond voor haar deur te wachten op de melkboer toen de verdachte, een dertiger, naar haar toe kwam. “Hij zei haar dat haar gewoonlijke melkman niet zou komen en bood aan haar mee te nemen naar een plaats waar ze melk kon krijgen”, zegt Swati Maliwal, hoofd van de Commissie voor Vrouwenrechten in Delhi, aan BBC.

De tachtiger vertrouwde hem, maar dat bleek een grote fout. De man nam haar mee naar een boerderij en verkrachte haar daar. “Ze bleef huilen en schreeuwen dat hij moest stoppen, maar hij negeerde haar gesmeek en randde haar genadeloos aan.” Het waren uiteindelijk buurtbewoners die haar geschreeuwd hoorden en haar konden redden. Zij droegen de verdachte ook over aan de politie.

Hartverscheurend

Dinsdag bracht Maliwal het slachtoffer een bezoekje, en die ontmoeting omschrijft ze als “hartverscheurend”. “Haar handen zijn totaal verrimpeld. Je krijgt een schok wanneer je hoort wat ze heeft moeten doorstaan. Er zijn blauwe plekken op haar gezicht en op haar lichaam en ze vertelde me dat ze vaginaal ook bloedt. Ze lijdt aan een extreem trauma.”

Maliwal gaat de Opperrechter in Delhi een brief schrijven met de vraag om de “onmenselijke” verdachte de doodstraf te geven. “Ik wil dat hij er vaart achter zet en dat de man al binnen zes maanden opgehangen wordt”, zegt de activiste.

Tienduizenden verkrachtingen

Verkrachtingen zijn dagelijkse kost geworden in India. Dat werd in december 2012 pijnlijk duidelijk toen een 23-jarige studente op een rijdende bus verkracht werd door een groep mannen. Zij overleed een paar dagen later en vier van de daders kregen de doodstraf. Toch stijgt het aantal gevallen van seksueel geweld alleen maar. In 2018 noteerde de politie in India 33.977 gevallen: dat is er één per kwartier. Voglens de activisten is dat een felle onderschatting, want niet alle slachtoffers zouden aangifte doen.

Enkele dagen geleden kwam het hallucinante verhaal ook naar buiten van een ambulancier die zich vergrijpen zou hebben aan een Covid-19-patiënte terwijl hij haar naar het ziekenhuis bracht. Vorige maand werd dan weer een 13-jarig meisje verkracht en vermoord in een veld vol suikerriet. Volgens activisten is geen enkele leeftijdsgroep veilig, wat nogmaals bleek met de 86-jarige grootmoeder.