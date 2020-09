“Het probleem van de politiek? Veel zeggen, maar het daarna niet doen”

Normaal schrijft Steven Van Belleghem boeken om managers en marketeers wereldwijd te inspireren. Ook zijn jongste boek “The offer you can’t refuse” is voor hen bedoeld. Maar gezien de politieke crisis geeft hij deze keer ook gratis advies aan politici. “Niemand blijft werken in een bedrijf waar de leden van de raad van bestuur elkaar publiekelijk onderuit halen.”

“Het vertrouwen in bedrijven is hoger dan in de overheid.” Dat is een van de stellingen in het nieuwe boek van Steven Van Belleghem. Hij is marketeer, halftijds docent aan de Vlerick Business School en ...