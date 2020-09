Trump geeft toe dat hij Amerikanen bewust misleidde over coronavirus: “Ik heb het geminimaliseerd”

Donald Trump wist dat het coronavirus dodelijk was en heeft het Amerikaanse volk bewust misleid. Dat heeft hij in februari toegegeven aan de gerenommeerde Amerikaanse journalist Bob Woodward, zo schrijft die in zijn nieuwste boek.

Woodward schrijft in het boek hoe Donald Trump eind januari ingelicht werd door zijn adviseurs over de ernst en het gevaar van het nieuwe coronavirus. In die periode liet de Amerikaanse president geen kans onbenut om de Amerikanen duidelijk te maken dat het “Chinese virus” geen gevaar vormde en het geen bedreiging vormde voor de VS.

Op 7 februari belde de president The Washington Post-journalist Bob Woodward. Daar sprak hij volledig andere taal. “Je ademt het in en zo wordt het doorgegeven”, zei Trump. “Dus dit is een heel gevaarlijk virus. Een heel delicaat. Het is ook dodelijker dan de griep. Dit is dodelijk materiaal.”

Rage

En toch bleef de president publiek ontkennen dat het virus gevaarlijk was. Ook maatregelen stelde hij uit zolang hij kon. Toen hij op 19 maart nog eens met Woodward belde, gaf hij toe dat hij het bewust geminimaliseerd had en de Amerikanen dus bewust om de tuin geleid had.

Dat staat te lezen in het nieuwe boek van Woodward, Rage getiteld, dat binnenkort verschijnt en opgebouwd is rond 18 interviews die hij tussen december en juli afnam van de president.