Belgische toerist sterft aan coronavirus na cruise, Noorse rederij zwaar onder vuur

Een Noorse aanbieder van cruises ligt in eigen land zwaar onder vuur voor de manier waarop het omgegaan is met de coronacrisis. Het hield lang vol dat er geen enkele besmetting is geweest op het schip, maar onder meer het verhaal van de overleden Belg Albert Facq lijkt dat tegen te spreken.

Volgens Noorse media gingen Albert en Gaby Facq op de ochtend van 17 maart met twee Nederlandse vrienden langs bij de arts aan boord van het cruiseschip MS Fridtjof Nansen. Het coronavirus veroorzaakte op dat moment al grote paniek in Europa, maar volgens de arts leed de koortsige Albert Facq aan een veel onschuldigere ziekte dan Covid-19. De man mocht zelfs terugkeren naar België zonder de minste voorzorgen zodra het schip later die dag zou aanmeren in Portsmouth.

In België ging het steeds slechter met de man. Hij werd net als zijn vrouw Gaby opgenomen in het ziekenhuis, de test wees voor hen beiden op Covid-19. Op 15 april overleed Albert. Ook bij de Nederlandse cruisevrienden van de twee, Lilian en Johan Harteveld, werd een besmetting vastgesteld. Johan zou pas elf weken later, op 19 juni, uit het ziekenhuis ontslagen worden. Ook de zoon van Albert, Joeri, testte niet veel later positief. Hij was niet aanwezig op de cruise, maar werd wellicht bij thuiskomt van zijn ouders besmet.

Besmet aan boord

De betrokkenen twijfelen er niet aan dat zij de besmettingen opliepen op het cruiseschip. Maar de grote baas van Hurtigruten, het grote Noorse bedrijf dat al decennialang cruises aanbiedt, poseerde op 8 april nog fier op een van zijn schepen. “Dankzij het harde werk van de extreem competente mensen in ons bedrijf zijn alle schepen coronavrij”, schreef Daniel Skjeldam erbij. Zeer tot ongenoegen van de mensen die ziek terugkeerden van de cruise.

Zeer tot ongenoegen van Joeri Facq ook, die geen bewijs heeft van het feit dat zijn overleden vader en zijn moeder de besmetting opliepen op dat schip maar er wel van overtuigd is. Op 21 juli schreef hij een woedende mail naar het bedrijf, en in Noorse media is hij eveneens niet mals. Hij noemt het “onbegrijpelijk” dat nooit aan het coronavirus gedacht werd bij zijn ouders en hun vrienden, en kreeg pas een antwoord wanneer zijn verhaal in de Noorse media kwam.

Hij vertelt ook hoe moeilijk zijn genezen moeder het nog heeft. “Mijn vader en moeder waren 52 jaar getrouwd. Het huishouden, de boodschappen, reizen: alles deden ze samen. En dat is nu in één klap weggevallen. Ze zegt dat ze niet meer leeft, maar overleeft.”

Felle kritiek

Het bedrijf krijgt voor de zaak felle kritiek in Noorwegen. Tot op 31 juli houdt het vol dat er aan boord geen enkele besmetting geweest is, maar wanneer ook bemanningsleden in het ziekenhuis belanden is er geen ontkennen meer aan. Vandaag zijn al zeker 71 passagiers en bemanningsleden besmet geraakt. Personeelsleden uitten hun woede in brieven en mails, passagiers zijn op internet heel erg kritisch. Een rapport van het Noorse Directoraat voor de Zeevaart was erg kritisch, maar Hurtigruten wil met conclusies wachten tot het zelf een intern onderzoek afgerond heeft.