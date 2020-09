Voorzitter Conner Rousseau kondigt nieuwe partijnaam aan: SP.A wordt Vooruit

SP.A verandert nog dit jaar haar naam in ‘Vooruit’. Dat heeft voorzitter Conner Rousseau zopas bekendgemaakt via Instagram. Met de nieuwe naam wil de partij uitgroeien tot een hedendaagse beweging. “In december moet de operatie rond zijn en zullen we dan ook écht van naam veranderen”, zegt de voorzitter.

Vooruit, socialistische beweging. Dat wordt tegen eind dit jaar de nieuwe naam van SP.A. Het partijbureau heeft voorzitter Conner Rousseau groen licht gegeven om het traject voor de naamsverandering te starten. Net voor de zomer hadden ook de leden zich niet verzet tegen een nieuwe naam.

“De komende maanden gaan we het project Vooruit samen vormgeven”, zegt Rousseau. “Vooruit wordt meer dan een nieuwe naam, het wordt een beweging met het vizier op de toekomst waarmee we alle progressieve Vlamingen willen samenbrengen en we op een nieuwe, positieve manier aan politiek willen doen.”

Socialistische beweging

Rousseau schreef het al in zijn intentieverklaring voor het voorzitterschap, nu bijna een jaar terug: “Wij zijn de partij die aan de kant staat van alle mensen die elke dag hard knokken om rond te komen, én van alle mensen die niets tekortkomen en hard werken om vooruit te geraken in het leven. Een samenleving gaat er maar op vooruit als iedereen erop vooruitgaat. Als iedereen zijn steentje bijdraagt en iedereen daar ook iets voor terugkrijgt.” Het bleek al een hint naar de nieuwe naam, die de voorzitter toen al in gedachten had.

“Sinds ik voorzitter werd, zijn we meteen begonnen met de partij te vernieuwen tot een socialistische beweging”, vult Rousseau aan. “Achter de schermen zijn we al maanden hard aan het werk om onze organisatie te vernieuwen en te professionaliseren. Om van een klassieke partij een échte beweging te maken, die vecht tegen de verstarring in de politiek en mensen opnieuw verbindt in een positief, ambitieus en hoopgevend toekomstproject. Nu wordt dat ook zichtbaar met een nieuwe naam.”