En de Oscar gaat naar … de film met de meeste diversiteit

De Academy of Motion Picture Arts and Sciences, het instituut dat de Oscars uitreikt, heeft nieuwe richtlijnen opgesteld voor de categorie ‘Beste Film’. Alleen een film waarin genoeg aandacht is voor diversiteit, maakt voortaan kans op de hoofdprijs. Maar de criteria zijn streng en niet iedereen is daar mee opgezet. “Moeten we voortaan aan iedereen in de cast en crew vragen wat hun seksuele voorkeur is? Dat is niet doenbaar.”