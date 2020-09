Nieuwe reisadviezen van Buitenlandse Zaken: nog slechts twee groene zones in Frankrijk, ook Monaco en Praag kleuren rood

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken schaaft de reisadviezen inzake corona opnieuw bij. Vanaf komende vrijdag om 16 uur moet ook wie terugkeert uit Monaco en de regio rond de Tsjechische hoofdstad Praag verplicht een coronatest laten afnemen, gevolgd door thuisquarantaine. In Frankrijk en Kroatië krijgen een heel aantal nieuwe regio’s ‘code rood’, net als het kanton Freiburg in Zwitserland.

In Frankrijk gaat het om de regio’s Ain, Corse-du-Sud, Côte-d’Or, Essonne, Gard, Haute-Corse, Haute-Garonne, Martinique, Réunion, Seine-et-Marne, Vaucluse en Yvelines. Die gebieden komen bovenop het lijstje met departementen dat al rood kleurde. Het gaat onder meer over de regio rond de hoofdstad Parijs.

In Kroatië worden de regio’s rond Dubrovnik-Neretva en Pozega-Slavonië rood.

In Spanje kan er opnieuw gereisd worden naar La Palma, El Hierro, en La Gomera, al blijven een test en quarantaine wel aanbevolen voor wie daaruit terugkeert. Tenerife kreeg al eerder de ‘oranje’ stempel. Andorra en Roemenië blijven volledig rood.

Bulgarije is een volledig oranje zone, net als Griekenland, Hongarije, Luxemburg en Malta. Met uitzondering van Praag is ook Tsjechië volledig oranje gebied. In Denemarken is test en quarantaine voortaan ook aanbevolen voor terugkeer uit de regio’s rond de hoofdstad Kopenhagen en Zuid-Denemarken. In Italië kregen de regio’s Veneto, Ligurië, Lombardije, Campania, Sardinië, Emilia-Romagna, Toscane, Umbrië, Lazio, Bolzano en Trente de oranje kleurcode. Voor Portugal gaat het om de gebieden rond Lissabon, de regio Norte en de Algarve.

De adviezen voor de andere regio’s zijn terug te vinden via diplomatie.belgium.be. Niet-essentiële reizen naar landen buiten de EU, de Schengenzone of het Verenigd Koninkrijk zijn nog altijd verboden. Wie langer dan 48 uur in het buitenland verblijft, moet sowieso het Passenger Locator Form invullen.