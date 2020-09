Meer volk aan het werk dan voor corona: “Het vangnet van tijdelijke werkloosheid heeft gewerkt”

Er waren in juli 4,2 procent meer mensen aan het werk dan in februari. Dat blijkt uit een steekproef van Acerta. “Voorlopig merken we niet veel van de impact van corona op de werkgelegenheid.”

Het lijkt tegenstrijdig en vreemd te midden van alle onheilsberichten over de impact van de coronacrisis op onze economie: de impact op de werkgelegenheid blijft voorlopig beperkt. HR-dienstenbedrijf Acerta bekeek de gegevens van 32.000 werkgevers en zag dat de werkgelegenheid in juli 4,2 procent hoger lang dan in februari, de laatste maand voor de coronacrisis in ons land.

“Het vangnet van tijdelijke werkloosheid heeft gewerkt”, zegt Nele Mertens van Acerta.

In de berekening van Acerta zitten echter ook mensen die in tijdelijke werkloosheid zitten, studentenjobs en flexijobs. “Nemen we die weg, dan zien we dat de werkgelegenheid in juli op 97,5 procent lag van februari”, zegt Mertens. “Dat is dus beperkt. Al gaat het natuurlijk om gemiddelden: in sommige sectoren is de klap veel groter — het toerisme, de evenementensector. In andere sectoren zijn er jobs bijgekomen. In de maakindustrie bijvoorbeeld, waar veel bedrijven zich tijdelijk hebben toegespitst op de coronacrisis en bijvoorbeeld mondmaskers geproduceerd hebben. ”