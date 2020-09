Vluchtelingen worden na verwoestende brand in Moria ondergebracht op schepen en in tenten, nieuwe branden ontstaan

Na de grote brand in het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos worden de dakloze migranten ondergebracht op schepen en in tenten. Dat heeft de minister van Migratie, Notis Mitarachi, woensdag gezegd. Mitarachi reisde ondertussen af naar Lesbos. Door de brand zijn 12.000 migranten dakloos op het eiland met 85.000 inwoners. Er zijn woensdagavond al nieuwe branden uitgebroken.

Tijdens zijn bezoek waarschuwde de minister voor het breken van de wet. “Dat zullen we niet tolereren”, zei hij terwijl hij het vuur aanschouwde. De regering in Athene gaat ervan uit dat de brand door sommige migranten is aangestoken uit angst voor de eerste coronagevallen in het vluchtelingenkamp. De mensen die in het kamp verbleven en op de vlucht sloegen voor de vlammen, zijn nu door de politie buiten de dorpen verzameld om botsingen met de lokale bevolking te vermijden, zei Mitarchi.

LEES OOK. Vluchtelingenkamp op Lesbos bijna volledig in vlammen opgegaan: “EU en lidstaten houden mensonwaardige situatie al 5 jaar in stand”

Athene kondigde ook aan dat twee transportschepen van de marine donderdag migranten zouden ophalen, terwijl ook een Griekse rederij een schip heeft aangeboden. Daarnaast worden woensdagavond al zowat 400 onbegeleide kinderen van Lesbos naar het vasteland gebracht.

LEES OOK. Amnesty International eist humaan onderkomen voor ontheemde vluchtelingen na verwoestende brand in Grieks kamp

Woensdagavond zijn al nieuwe branden ontstaan op Moria. Dat melden Griekse media. Er wordt gevreesd voor nog een hoop problemen in de komende dagen.