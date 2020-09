Koen Geens reageert op dood Jozef Chovanec: “Ik slaap hier niet van, ik ben er ziek van”

Voor het eerst heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) gereageerd op het overlijden van Jozef Chovanec in een politiecel in Charleroi. “Ik ben er ziek van”, zei Geens in De afspraak, waar hij inhoudelijk erg weinig mocht zeggen over de zaak. Hij noemt het wel een van de donkerste episodes uit zijn politieke carrière.

De dood van Jozef Chovanec beroert de gemoederen in ons land en in Slovakije al enkele weken. De man werd in 2018 van een vliegtuig gehaald op Charleroi, verwondde zichzelf daarna in een politiecel door herhaaldelijk met zijn hoofd tegen de muur te slaan en tijdens de politie-interventie die daarop volgde ging een agent een kwartier lang op zijn borst zitten terwijl zijn collega’s dansen en een van hen zelfs een Hitlergroet brengt. Enkele dagen later overleed de Slovaak.

LEES OOK. De doodstrijd van Jozef Chovanec in zijn cel van minuut tot minuut: “Zo doen we dat met kleine kinderen”

Pas twee jaar later kwam de zaak aan het licht, en sindsdien is er enorm veel kritiek op de manier waarop het gerecht in ons land met de zaak is omgegaan. Onder meer toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en de toenmalige bazen van de federale politie moesten het komen uitbrengen in de kamer.

Wie we nog amper gehoord hebben in de zaak, is minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Woensdagavond kwam daar in De afspraak verandering in. Geens noemde de zaak daar een van de meest donkere episodes waar hij in zijn politieke carrière mee te maken gekregen heeft. “Ik slaap hier niet van. Ik ben er ziek van”, zei Geens.

LEES OOK. Weduwe van Jozef Chovanec: “Mijn man is verstikt door de politie, de hartaanval was gewoon een afleidingsmanoeuvre om alles geheim te houden”

Over de inhoud mocht de minister van Justitie amper iets zeggen. “Ik wil dat het parket eerst antwoorden tracht te geven. Voor mij is de essentie en dé vraag voor het parket of het niet doorgegeven had moeten worden aan de politietop. Ik hoop dat parket daar een goed antwoord heeft, want het is een heel belangrijke vraag. Het blijft ook een raadsel dat als de derde man van de politie van wacht is dat niet hoger in de hiërarchie raakt.”

Als minister van Justitie had hij daar niets aan kunnen veranderen, zegt Geens. “Het parket is volledig onafhankelijk. Zaken als die van Chovanec zijn voor mijzelf en mijn kabinet heel moeilijk omdat we zo machteloos staan.”