Beerschot tweet nu ook in het Turks

Merhaba Türkiye. Hallo Turkije. Met deze boodschap en een foto van Raphael Holzhauser lanceerde Beerschot woensdag zijn derde Twitterkanaal. Na de officiële Nederlandstalige en een Arabische account zal de club nu ook zijn sociale media in het Turks verzorgen.

Dat is niet toevallig. Ook Sheffield United heeft een Arabische en Turkse twitteraccount. Dat Beerschot in de voetsporen treedt van de Britse zusterclub past in de internationalisering van de groep United World. Dat is het overkoepelende bedrijf waarin de clubs van prins Abdullah Bin Mosaad participeren: Beerschot, Sheffield United en Al Hilal United. Opmerkelijk: de Arabische account van Beerschot telt intussen ruim 11.000 volgers, dat zijn er bijna evenveel als de Nederlandstalige account (11.100 volgers).