15-jarige Antwerpenaar die werd neergestoken op trouwfeest blijkt besmet met coronavirus

De Nederlandse politie heeft twee Belgische verdachten van de steekpartij van afgelopen weekend in het Nederlandse Rijsbergen vrijgelaten. Het slachtoffer, een 15-jarige uit Antwerpen, raakte zwaargewond en blijkt nu ook besmet met het coronavirus. Iedereen die op de feest aanwezig was, wordt nu opgespoord en zal zich moeten laten testen.

In Sultan Palace, een groot feestzalencomplex in het Nederlandse Rijsbergen, liep het zondag rond 22 uur helemaal uit de hand. Een trouwfeest met een kleine 200 gasten, vooral uit ons land, ontaardde er in een ruzie tussen twee groepen. De discussie werd nadien buiten uitgevochten. Volgens getuigen vielen er daarbij rake klappen.

Toen de politie aankwam, waren de gevechten gestopt. Maar een 15-jarige jongen lag zwaargewond op de grond. Hij had messteken gekregen en verloor veel bloed.

Op aanwijzen van een getuige, die meldde dat er na de vechtpartij twee auto’s waren weggereden waarvan de inzittenden mogelijk met het steekincident te maken hadden, stuurde de politie direct meerdere ploegen naar de uitvalswegen richting België.

Twee verdachten, een 20-jarige en een 25-jarige uit Lokeren, werden vrij snel opgepakt maar zijn woensdag vrijgelaten. Volgens de rechter-commissaris in Breda waren er onvoldoende bewijzen om hen langer vast te houden. Maar het onderzoek gaat door.

Het 15-jarige slachtoffer is overgebracht naar een ziekenhuis in Antwerpen. Daar werd hij ook meteen getest op Covid-19 en uit het resultaat dat dinsdag bekend raakte, blijkt dat hij positief is. De jongen is dus besmet met Covid-19.

Alle gasten van het huwelijksfeest, en zeker zij die bij de vechtpartij betrokken waren, zullen nu getraceerd en gecontacteerd worden omdat ze zich moeten laten testen. In afwachting van de resultaten moeten ze in quarantaine gaan.

