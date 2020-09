Na smeekbede geeft België tand van Lumumba dan toch terug: “Was veroordeeld ronddolende ziel te blijven”

Het Belgische gerecht is nu toch bereid om de tand van de vermoorde Congolese premier Patrice Lumumba terug te geven aan zijn familie. Zijn dochter Juliana deed in juni nog een emotionele oproep aan koning Filip. De onderzoeksrechter heeft nu beslist dat het object mag worden vrijgegeven, na een positief advies van het federaal parket.

De tand is al sinds 2016 in handen van het Belgische gerecht. Hij werd toen in beslag genomen, en toegevoegd als bewijsmateriaal voor het onderzoek dat het federaal parket voert naar de moord op Lumumba. Op 30 juni schreef Juliana Lumumba (64), de dochter van de vermoorde premier, nog een emotionele brief aan koning Filip. Ze vroeg daarin om de tand van haar vader terug te geven.

“Patrice Lumumba is een held zonder graf. Een dode zonder uitvaartrede. Een lichaam zonder botten. Na de vreselijke moord werd hij veroordeeld om een eeuwig ronddolende ziel te blijven, zonder een graf voor zijn eeuwige rust”, zo schreef ze. De familie hoopt Lumumba eindelijk een graf te kunnen geven in zijn vaderland.

In beslag genomen

Patrice Lumumba werd op 17 januari 1961 vermoord op Congolese bodem, in aanwezigheid van enkele Belgen. De Belgische rijkswachter Gerard Soete, die enkele dagen later de opdracht kreeg om het lichaam op te graven en te vernietigen, trok twee tanden uit het lichaam en nam die mee als souvenir. Eén tand dook in 2016 op bij de dochter van Soete, die hem liet zien aan een journalist tijdens een interview. Twee dagen later werden ze allebei in beslag genomen, in het kader van het onderzoek naar de moord. François Lumumba, een van de zonen, diende in 2011 een klacht in tegen twaalf Belgen die betrokken zouden zijn. Federaal procureur Frédéric Van Leeuw zei eerder dit jaar dat zijn parket de balans opmaakt, om na te gaan of nog iemand vervolgd kan worden.

Er zou geen ceremonie voorzien worden om de tand aan de familie terug te geven. Hij wordt weggehaald uit de collectie bewijsmateriaal. De familie zou de tand eerstdaags mogen ophalen op de griffie.