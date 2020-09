Ook Club Brugge bekijkt Wesley Hoedt (maar een transfer is nog niet voor meteen)

Club Brugge bestudeert het dossier van Wesley Hoedt (26). De Nederlandse verdediger van Southampton is nu nog te duur, maar daar kan verandering in komen indien de Engelse club geen andere oplossing vindt. Hoedt kan Club Brugge wapenen voor de Champions League-campagne die in oktober begint.

LEES OOK. Ex-Antwerpverdediger Wesley Hoedt (nog) te duur voor Anderlecht

Wie vervangt Brandon Mechele zaterdag in het centrum van de verdediging van Club Brugge? Clinton Mata en Simon Deli zijn zekerheden maar Mecheles doublure in de kern, Matej Mitrovic, is maanden out met een voetblessure. Odilon Kossounou is een mogelijkheid, maar ook Eder Balanta of Fedrico Ricca kunnen depanneren op de linkse kant van de verdediging met drie. Simon Deli kan dan naar het midden schuiven.

De afwezigheid van Brandon Mechele, positief getest op corona bij de Rode Duivels, plaatst het spotlicht op de verdediging van blauw-zwart. Thuis tegen Waasland-Beveren zijn er geen grote problemen te verwachten, maar om straks competitief te zijn in de Champions League is versterking nodig. Club steekt al enige tijd zijn voelsprieten uit naar een linksvoetige centrale verdediger. Het polste Jan Vertonghen, maar de Rode Duivel gaf te kennen zijn carrière liever in Zuid-Europa af te sluiten. Een lange reeks andere namen kwam intussen aan bod op het wekelijkse transferoverleg bij Club.

1,5 miljoen per jaar

Een van die namen is volgens onze informatie Wesley Hoedt. De robuuste Nederlander kent de Belgische competitie van zijn jaar bij Antwerp. Hij maakte indruk met zijn persoonlijkheid en ervaring. Op zijn 26ste speelde hij al in Nederland, Engeland, Italië en Spanje. En hij is linksvoetig. Dat is niet onbelangrijk omdat de Ivoriaan Simon Deli, in oktober 29 jaar, wel eens met lichamelijke klachten af te rekenen heeft.

Foto: Photo News

Het probleem van Hoedt is zijn prijs. Club zou de Nederlander kunnen huren, maar Southampton wil er een verplichte aankoopclausule bij. Hoedt ligt nog tot 2022 onder contract in Engeland. Ook zijn loon is pittig. De Nederlander zou in Engeland 2 miljoen euro per jaar verdienen en wil voor een Belgische club niet onder de 1,5 miljoen gaan.

Hoedts looneisen zouden ertoe leiden dat Anderlecht en Antwerp afvallen als mogelijke huurders. Ook AA Gent is op dit moment niet op de markt voor Hoedt. Club Brugge weet dat het voorlopig geen Belgische concurrentie moet vrezen.

En dus speelt Club de “waiting game”. Club moet pas in oktober gewapend zijn voor de Champions League en de transferperiode is tot dan geopend. Het wacht af tot de prijs voor Hoedt zakt. En bekijkt in de tussentijd andere opties.